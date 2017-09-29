Готовится официальный визит президента Афганистана в Ташкент - глава МИД Узбекистана

Ташкент нацелен на укрепление самых тесных связей с Кабулом, несмотря на сохраняющуюся определенную напряженность в Афганистане, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Несмотря на сохраняющуюся определенную напряженность в Афганистане, мы продолжаем развивать наши торговые, экономические и гуманитарные связи", - сказал глава МИД в пятницу журналистам в Ташкенте.

Он напомнил, что стороны имеют общую границу, кроме того несколько миллионов узбеков проживают на территории Афганистана.

"Мы имеем древние глубокие исторические, культурные и гуманитарные связи и объективно должны развивать самые тесные и дружественные связи с этой страной", - подчеркнул А.Камилов.

Министр сообщил, что в Узбекистане ожидают с официальным визитом президента Афганистана Ашрафа Гани.

"Хочу подтвердить, что в повестке дня стоит вопрос визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан. Мы сейчас работаем над ним. Конкретная дата пока не определена, но думаю, мы особенно затягивать с этим вопросом не будем. Предстоящий визит станет официальным. Мы будем принимать главу суверенного государства, законно избранного демократическим путем президента со всеми протокольными и официальными почестями", - сказал глава МИД.

По его словам, повестка визита будет достаточно насыщенной. Стороны, прежде всего, намерены обсудить вопросы экономического взаимодействия, и возможного участия Узбекистана в некоторых совместных проектах, в том числе касающихся транспортных коммуникаций.

"Поскольку ранее было уже заявлено о том, что Узбекистан поддерживает политическое решение ситуации в Афганистане, мы будем обмениваться мнениями и по данному вопросу, совершенствовать наши подходы и укреплять взаимопонимание на политической арене", - сказал А.Камилов.

По его мнению, важным моментом в установлении мира и стабильности в соседней стране станет ее глубокая интеграция в мирохозяйственные связи региона, и в целом в мировые структуры.

"Афганистан не должен оставаться страной, изолированной от региона, он должен быть не проблемой, а частью процесса установления мира, стабильности и процветания", - подчеркнул министр иностранных дел Узбекистана.