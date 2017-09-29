Лавров: Весь мир вздохнул бы с облегчением, если бы наладилось сотрудничество РФ и США

Целый ряд мировых проблем требует сегодня сотрудничества Москвы и Вашингтона, налаживания этого сотрудничества ждёт весь мир, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с группой американских экспертов во главе с политологом Дмитрием Саймсом.
"Очень много проблем, включая проблему распространения оружия массового уничтожения, включая проявления терроризма не только в ближневосточном регионе, но и за его пределами, и многие другие вещи, конечно же, только выиграли бы от честного и открытого сотрудничества России и США", - С.Лавров в начале встречи.
"Я уверен, что весь мир этого ждёт и вздохнул бы с облегчением, если бы такое сотрудничество наладилось", - отметил министр.
Климкин посетит Баку 2-3 октября – МИД Азербайджана
Turan возобновляет деятельность с 1 октября
Патрушев провел в Баку консультации по вопросам безопасности
Лагард не видит смысла отвергать криптовалюты, не считает их угрозой для центробанков
Сотрудничество Баку и Тбилиси обеспечивает стабильность и развитие в регионе – премьер Грузии
Алиев считает, что успешно руководит НОК Азербайджана на протяжении 20 лет
Азербайджан расширяет принцип освобождения от уголовной ответственности при возмещении нанесенного материального ущерба
Президент Алиев награжден золотой медалью Международной федерации дзюдо
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar принял участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Команда «КАМАЗ-мастер» посетила офис банка ВТБ (Азербайджан)
Nar принял участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»