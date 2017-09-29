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СНГ 29.09.2017 17:18

Лавров: Весь мир вздохнул бы с облегчением, если бы наладилось сотрудничество РФ и США

Целый ряд мировых проблем требует сегодня сотрудничества Москвы и Вашингтона, налаживания этого сотрудничества ждёт весь мир, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с группой американских экспертов во главе с политологом Дмитрием Саймсом.

"Очень много проблем, включая проблему распространения оружия массового уничтожения, включая проявления терроризма не только в ближневосточном регионе, но и за его пределами, и многие другие вещи, конечно же, только выиграли бы от честного и открытого сотрудничества России и США", - С.Лавров в начале встречи.

"Я уверен, что весь мир этого ждёт и вздохнул бы с облегчением, если бы такое сотрудничество наладилось", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]