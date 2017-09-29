Лавров: Весь мир вздохнул бы с облегчением, если бы наладилось сотрудничество РФ и США

Целый ряд мировых проблем требует сегодня сотрудничества Москвы и Вашингтона, налаживания этого сотрудничества ждёт весь мир, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с группой американских экспертов во главе с политологом Дмитрием Саймсом.

"Очень много проблем, включая проблему распространения оружия массового уничтожения, включая проявления терроризма не только в ближневосточном регионе, но и за его пределами, и многие другие вещи, конечно же, только выиграли бы от честного и открытого сотрудничества России и США", - С.Лавров в начале встречи.

"Я уверен, что весь мир этого ждёт и вздохнул бы с облегчением, если бы такое сотрудничество наладилось", - отметил министр.