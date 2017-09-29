Команда «КАМАЗ-мастер» посетила офис банка ВТБ (Азербайджан)

В рамках визита в Баку российская гоночная команда «КАМАЗ-мастер» во главе с пилотом-чемпионом Айратом Мардеевым побывала в гостях банка ВТБ (Азербайджан). Айрат Мардеев, многократный чемпион гоночных ралли, пообщался с коллективом банка. Для комфорта во время частых путешествий банк ВТБ (Азербайджан) вручил пилоту удобную дебетовую карту «Баку-Москва», которую он может использовать в любой стране.
Карта Баку-Москва - это дебетовая карта со сроком действия 24 или 36 месяцев (в зависимости от выбора клиента), предназначенная как для совершения безналичных платежей, так и для снятия наличных и в Азербайджане, и за рубежом. Карта дает возможность получить Cash Back по безналичным операциям за рубежом в размере 0,5% от потраченной суммы.
ВТБ является спонсором команды «КАМАЗ-Мастер» с 2005 года. Во время пресс-конференции Айрат Мардеев рассказал о партнерстве с ВТБ: «Мы сотрудничаем с ВТБ уже свыше 10 лет. Это надежный партнер, за что я им признателен, банк всегда нас поддерживает. В Баку мы побывали в азербайджанском отделении ВТБ, где нас встретили очень тепло. Было неожиданно и приятно вновь оказаться в знакомой и дружественной атмосфере, к которой мы привыкли в российских филиалах ВТБ».
Эксперт отдела спонсорства и спецпроектов Управления рекламы и маркетинга банка ВТБ Мария Александрович отметила: «Команда «КАМАЗ-мастер» существует около 30 лет, и из них более 10 лет мы вместе. Вместе мы преодолели многое, мы стараемся всегда быть рядом, поддерживать команду. ВТБ, так же как и «КАМАЗ-мастер», является победителем. Я уверена, что у нас впереди еще много побед и в бизнесе, и в спорте».
Для справки:
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ООО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.
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