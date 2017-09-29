Алиев считает, что успешно руководит НОК Азербайджана на протяжении 20 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает успешное руководство на протяжении 20 лет Национальным олимпийским комитетом (НОК) страны.

«Сегодняшнее мероприятие для меня имеет особое значение. Потому что я 20 лет являюсь президентом НОК. Спортивная общественность страны в 1997 году оказала мне такое доверие. Считаю, что я успешно выполняю эту почетную миссию, несмотря на то, что являюсь и президентом страны», - сказал И.Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии по случаю 25-летнего юбилея НОК.

Глава государства отметил, что в связи с этим, его ответственность намного возросла.

«Как президент НОК я стараюсь оказывать внимание всем вопросам, связанным с развитием спорта. Можно сказать, что все соревнования спортсменов находятся в центре внимания. По мере возможности я слежу за соревнованиями. Всегда интересуюсь заботами и проблемами спортсменов. 20 лет моей жизни посвящены Олимпийскому движению, спорту», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в стране радуются достижениями в спорте. «Естественно, мы радуемся успехам, достигнутым в спорте, т.к. наши спортсмены достойно представляют страну в международных аренах. Азербайджан в первый раз в качестве независимой страны принял участие в Летних Олимпийских играх в 1996 году и завоевал всего одну медаль. Спустя 20 лет на Летних Олимпийских играх в Бразилии азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей и заняли 14-ое место в командном зачете. Вот этот прогресс самый хороший показатель развития спорта, т.к. от Олимпиады к Олимпиаде количество завоеванных медалей росло и 18 медалей, на самом деле, является большим историческим достижением», - подчеркнул президент.

И.Алиев также рассказал участникам мероприятия о мерах по созданию в стране современной спортивной инфраструктуры и госинвестициях на эти цели.

«Достаточно сказать одно, что в регионах Азербайджан построено около 50 современных Олимпийских спортивных комплексов. В Баку сегодня имеется самая современная спортивная инфраструктура. Построенные в предыдущих годах спортивные объекты были капитально отремонтированы, и наряду с этим, в последние годы были построены несколько новых стадионов и спортзалов», - сказал И.Алиев.

Среди новых спортивных сооружений президент отметил Олимпийский стадион на 70 тыс. человек, Национальную гимнастическую арена, Дворец водных игр, Бакинский стрелковый центр, строительство которых требовало больших инвестиций.

Глава государства добавил, что "Азербайджан и впредь будет успешно развиваться на пути независимости, спортивных успехов будет еще больше".

Ф.Исазаде