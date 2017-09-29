Пентагон поддерживает на плаву тему мифической российской помощи талибам - МИД РФ

Заявления Пентагона о якобы имеющих место поставках Россией оружия талибам не подкреплены никакими доказательствами, заявляют в МИД РФ.

"Американский генералитет продолжает порочную практику поддержания "на плаву" темы мифической российской помощи боевикам движения талибов. При этом подобные заявления не подкрепляются никакими доказательствами", - говорится в комментарии российского дипведомства в связи с заявлением шефа Пентагона о последствиях якобы осуществляемых Россией поставок вооружения движению талибов.

В МИД напомнили, что со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял об отсутствии у альянса подтверждений какого-либо содействия талибам со стороны Москвы.

"В этой связи считаем тем более неуместными любые намеки на последствия помощи террористам", - отметили на Смоленской площади.