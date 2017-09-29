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Финансы 29.09.2017 17:11

SOCAR Methanol отбирает страховщика имущества

ООО «SOCAR Methanol» проводит отбор страховщика имущества, отмечается в конкурсном объявлении общества.

Страховое покрытие должно распространяться на все виды рисков, связанных с имуществом.

По условиям страховые услуги должны быть рассчитаны на 12 месяцев.

Предложения от страховщиков будут приниматься до 6 октября 2017 года. Процедура вскрытия предложений состоится 9 октября.

Минналогов 4 ноября 2016 года зарегистрировало ООО «SOCAR Methanol» с уставным капиталом в 10 тыс. манатов.

Азербайджанский метаноловый завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год. В конце 2015 года завод прекратил производственную деятельность.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО «Аграркредит», получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

А.Азизов

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Тэги: КОМПАНИЯ, СТРАХОВЩИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]