SOCAR Methanol отбирает страховщика имущества

ООО «SOCAR Methanol» проводит отбор страховщика имущества, отмечается в конкурсном объявлении общества.

Страховое покрытие должно распространяться на все виды рисков, связанных с имуществом.

По условиям страховые услуги должны быть рассчитаны на 12 месяцев.

Предложения от страховщиков будут приниматься до 6 октября 2017 года. Процедура вскрытия предложений состоится 9 октября.

Минналогов 4 ноября 2016 года зарегистрировало ООО «SOCAR Methanol» с уставным капиталом в 10 тыс. манатов.

Азербайджанский метаноловый завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год. В конце 2015 года завод прекратил производственную деятельность.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО «Аграркредит», получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

А.Азизов