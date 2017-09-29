Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции высоко оценили итоги совместных учений ВВС

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Нуреттин Джаникли высоко оценили профессионализм пилотов, принимавших участие в совместных летно-тактических учениях «TurAz Qartali – 2017».

З.Гасанов и Н.Джаникли в пятницу приняли участие в церемонии закрытия проходивших в Азербайджане совместных летно-тактических учений, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского Минобороны.

«Министры обороны высоко оценили результаты, которые показали пилоты, профессионально выполнившие все поставленные задачи во время полетов, проведенных с использованием преимущественных качеств тактико-технических характеристик боевых самолетов»,- говорится в сообщении.

Систематическое проведение совместных учений ВВС Азербайджана и Турции, как отмечается в сообщении, создаст условия для совершенствования умений и практических навыков пилотов двух стран, планирования совместной деятельности, изучения возможностей боевого взаимодействия в ходе операций, а также выполнения других задач.

В сообщении отмечается, что главы оборонных ведомств встретились с летным и техническим составом, осмотрели боевую авиацию, поинтересовались их тактико-техническими характеристиками и возможностями применения.

Кроме того, как отмечает оборонное ведомство, в районе учений были проведены показательные полеты боевых самолетов и вертолетов ВВС

Учения ВВС Азербайджана и Турции стартовали 18 сентября в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между двумя странами.

В ходе учений были отработаны задания по планированию совместной деятельности ВВС Азербайджана и Турции, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

В учениях были задействованы до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

Ф.Исазаде