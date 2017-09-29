Более 60 рохинджа числятся в списках погибших при крушении лодки в Бенгальском заливе

Не менее 63 мусульман-рохинджа, пытавшихся добраться из Мьянмы в Бангладеш, стали жертвами крушения лодки в Бенгальском заливе, сообщило в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Инцидент произошел накануне. В организации подтвердили гибель 23 человек. Тела еще 40 человек пока не обнаружены, но они считаются утонувшими.

Ранее выжившие мусульмане-рохинджа сообщили, что в разбившейся лодке находилось более сотни человек. В свою очередь международная организация по миграции также сообщала о спасении около 30 беженцев из примерно 120 человек.

Согласно данным ООН, общее число представителей мусульманской народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш с момента обострения конфликта в регионе, составляет от 700 тыс. до 800 тыс. человек

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Он обострился, когда власти Мьянмы начали операцию против членов народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.