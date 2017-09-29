Патрушев провел в Баку консультации по вопросам безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Баку с руководителем администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым вопросы борьбы с терроризмом и двустороннего сотрудничества в сфере международной информационной безопасности.
"В частности, рассмотрены вопросы региональной безопасности, совершенствования законодательной базы борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, а также тематика двустороннего сотрудничества в сфере международной информационной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы СБ РФ, которое поступило в "Интерфакс-АВН" в пятницу.
Подводя итоги российско-азербайджанских консультаций по вопросам безопасности, Н.Патрушев на встрече с Р.Мехтиевым подчеркнул, "что отношения России и Азербайджана отличаются продвинутым характером стратегического партнерства как по вопросам двусторонней, так и многосторонней повестки дня".
Пресс-служба привела слова заместителя секретаря СБ РФ Рашида Нургалиева, который сообщил, что в Баку состоялся обмен мнениями и уточнение позиций по многим вопросам, представляющим взаимный интерес.
По его словам, большую обеспокоенность вызывает современная ситуация в сфере международной информационной безопасности. "Часть стран пытается навязать миру собственные, выгодные только им правила игры в информационном пространстве. В связи с этим необходимо нацелить усилия международного сообщества на предотвращение конфликтов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, ее демилитаризации и закрепление в ней принципов уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, соблюдения основных прав и свобод человека", - сказал Р.Нургалиев.
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