Сотрудничество Баку и Тбилиси обеспечивает стабильность и развитие в регионе – премьер Грузии

Сотрудничество Баку и Тбилиси вносит стабильность и обеспечивает развитие в регионе, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
«Грузия и Азербайджан являются не только стратегическими партнерами. Сотрудничая во многих крупных проектах, мы вместе строим еще более стабильный и развитый регион», - подчеркнул Г.Квирикашвили на первом CEO Lunch Tbilisi, организованном со стороны Caspian European Club и Caspian American Club.
По его словам, Баку и Тбилиси вносят вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, соединяя регионы и рынки. «Эти связи и сотрудничество являются плацдармом экономического возрождения и процветания, а также стабильности», - отметил он.
Премьер-министр приветствовал создание компании Caspian Energy Georgia, отметив, что "она сыграет значимую роль в развитии грузино-азербайджанских торгово-экономических связей".
По его словам, в условиях большой палитры возможностей, такие встречи приобретают особое звучание и позволяют представителям бизнеса лучше узнать друг друга, обсудить совместные перспективные проекты.
«Это будет способствовать появлению новых бизнес-инициатив, расширению контактов не только бизнесменов Грузии и Азербайджана, но и представителей других стран», - сказал он.
Г.Квирикашвили отметил, что грузинское правительство максимально содействует привлечению в страну инвестиций и Грузия всегда открыта для азербайджанских бизнесменов. «Рассчитываю, что и грузинские бизнесмены расширят свою деятельность в Азербайджане», - сказал премьер-министр.
В свою очередь, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев заявил, что CEO Lunch Tbilisi является первым мероприятием в рамках возобновления деятельности Caspian Energy Georgia.
По его словам, в марте 2018 года при поддержке правительства Грузии и Азербайджана, а также Caspian European Club состоится 5-й Международный «Caspian Energy Forum», в открытии которого планируется участие Г.Квирикашвили.
Т.Алиев объявил, что следующий CEO Lunch Tbilisi состоится 27 октября 2017 года и в дальнейшем будет проводиться каждую последнюю пятницу месяца.
CEO Lunch является одним из ключевых инструментов «networking» и проводится с целью создания возможностей для общения руководителей компаний в неформальной обстановке и налаживания новых контактов. Т.Алиев отметил, что Caspian European Club и Caspian American Club проводят CEO Lunch c участием топ-менеджеров компаний CEIBC каждую третью среду месяца в Баку и каждую последнюю пятницу месяца в Тбилиси.
Для участников встречи была проведена презентация компаний PASHA Bank Georgia и Debet Georgia.
В неформальной обстановке обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также сделаны предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.
Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в Caspian European Club и Caspian American Club, были вручены сертификаты.
Т.Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club и Caspian American Club является президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По словам Т.Алиева, с момента своего создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 тыс. компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.
Caspian Energy, Caspian Energy Forum, Caspian Energy Award, Caspian Energy Club, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club, Caspian American Forum, CEO, CEO lunch, Brand Award, и многие другие являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.
В качестве почетных гостей на СЕО Lunch также приняли участие первый вице-премьер-министр Грузии, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили, министр экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргий Гахария, губернатор региона Квемо-Картли Григол Немсадзе и посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.
Р.Бабаев
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