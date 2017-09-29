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29.09.2017 17:41

Nar принял участие в международной выставке ITU Telecom World 2017

В период с 25-го по 28-е сентября сего года, в городе Пусан, Южная Корея, был проведен всемирный ИКТ-форум ITU Telecom World 2017. Официальная церемония открытия этого престижного четырехдневного мероприятия состоялась 25-го сентября в центре проведения выставок и конвенций Busan Exhibition & Convention Center (Bexco). ИКТ-делегация из Азербайджана также приняла участие в этом мероприятии мирового масштаба, организуемым Международным союзом электросвязи (МСЭ), являющимся специализированным учреждением ООН по вопросам ИКТ.

На своем стенде, установленном в рамках национального павильона Азербайджана, оператор Nar, представленный на выставке в составе азербайджанской делегации, продемонстрировал мировой общественности свои последние достижения, а также различные продукты и услуги. Посетив стенд Nar, гости выставки смогли ознакомиться с инновационными услугами, приложениями и решениями, предлагаемыми оператором. Работники Nar, принявшие участие в данном международном форуме, получили возможность ознакомиться с новейшими тенденциями развития сферы ИКТ, оценить новые направления в международной практике, а также принять участие в обмене опытом.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]