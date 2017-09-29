Turan возобновляет деятельность с 1 октября

Азербайджанское информационное агентство "Turan" возобновит деятельность с 1 октября, сообщает агентство.

«Уважаемые читатели, "черный сентябрь" позади, и мы надеемся, что вместе с ним уйдут и остающиеся в работе агентства проблемы. Мы верим, что уголовное дело (в отношении директора агентства – ИФ) будет закрыто. С этой верой мы возобновляем с 1 октября свою работу в прежнем объеме», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, министерство налогов обвиняет директора Turan Мехмана Алиева в уклонении от уплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.).

М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана. М.Алиев считает данные обвинения безосновательными и надеется на прекращение уголовного дела.

Ясамальский районный суд Баку 25 августа избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

11 сентября мера пресечения в отношении М.Алиева была изменена - он был переведен из СИЗО под надзор полиции.

ИА "Turan" учреждено в мае 1990 года.

Ф.Исазаде