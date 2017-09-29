Климкин посетит Баку 2-3 октября – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Украины Павло Климкин совершит 2-3 октября официальный визит в Баку, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«В ходе визита проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами республики», - говорится в сообщении.
Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Украины 3 октября проведут совместную пресс-конференцию.
Ф.Исазаде
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