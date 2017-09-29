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Внешняя политика 29.09.2017 17:57

Климкин посетит Баку 2-3 октября – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Украины Павло Климкин совершит 2-3 октября официальный визит в Баку, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ходе визита проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами республики», - говорится в сообщении.

Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Украины 3 октября проведут совместную пресс-конференцию.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]