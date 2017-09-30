Вашингтон не признает референдум о независимости Иракского Курдистана - Тиллерсон

США не считают легитимным прошедший референдум о независимости Иракского Курдистана от Ирака, говорится в заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, опубликованного ведомством в пятницу.

"США не признают проведенный региональным правительством Курдистана в одностороннем порядке референдум. Голосование и его результаты не выдерживают критики с точки зрения легитимности, и мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак", - говорится в нем.

В заявлении подчеркивается, что США обеспокоены негативными последствиями "этого одностороннего шага".

"Борьба против ИГ не закончена, экстремистские группировки надеются воспользоваться нестабильностью и разногласиями. Мы призываем наших иракских партнеров сосредоточиться на борьбе с ИГ", - отмечается в заявлении госсекретаря США.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За его независимость проголосовали 92,73% избирателей.