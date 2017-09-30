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Дальнее зарубежье 30.09.2017 10:27

Вашингтон не признает референдум о независимости Иракского Курдистана - Тиллерсон

США не считают легитимным прошедший референдум о независимости Иракского Курдистана от Ирака, говорится в заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, опубликованного ведомством в пятницу.

"США не признают проведенный региональным правительством Курдистана в одностороннем порядке референдум. Голосование и его результаты не выдерживают критики с точки зрения легитимности, и мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак", - говорится в нем.

В заявлении подчеркивается, что США обеспокоены негативными последствиями "этого одностороннего шага".

"Борьба против ИГ не закончена, экстремистские группировки надеются воспользоваться нестабильностью и разногласиями. Мы призываем наших иракских партнеров сосредоточиться на борьбе с ИГ", - отмечается в заявлении госсекретаря США.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За его независимость проголосовали 92,73% избирателей.

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Тэги: США, ИРАК, КУРДИСТАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]