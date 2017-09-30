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Дальнее зарубежье 30.09.2017 10:49

Жители Каталонии занимают избирательные участки перед референдумом - СМИ

Избиратели, желающие принять участие в предстоящем 1 октября референдуме о самоопределении Каталонии, уже сейчас занимают избирательные участки, передают в пятницу местные СМИ.

По данным ряда местных изданий, люди находятся на территории двух школ в Барселоне, где вскоре должно состояться голосование о независимости Каталонии.

При этом избиратели подчеркивают, что, таким образом, хотят быть уверенными в возможности вовремя отдать свои голоса.

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, УЧАСТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]