Жители Каталонии занимают избирательные участки перед референдумом - СМИ

Избиратели, желающие принять участие в предстоящем 1 октября референдуме о самоопределении Каталонии, уже сейчас занимают избирательные участки, передают в пятницу местные СМИ.

По данным ряда местных изданий, люди находятся на территории двух школ в Барселоне, где вскоре должно состояться голосование о независимости Каталонии.

При этом избиратели подчеркивают, что, таким образом, хотят быть уверенными в возможности вовремя отдать свои голоса.

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.