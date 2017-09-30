Полиция Саудовской Аравии задержала мужчину, угрожавшего сжигать женщин-водителей

Стражи порядка Саудовской Аравии задержали мужчину, который угрожал женщинам, решившимся сесть за руль автомобиля, сообщает в пятницу британское издание "Индепендент".
В министерстве внутренних дел Саудовской Аравии отметили, что мужчину задержали в восточной части страны, его имя пока не раскрывается.
Ранее задержанный распространил в соцсетях видеозапись, где обещал женщинам, которые сядут за руль, "сжечь их вместе с автомобилями".
На этой неделе король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выпустил декрет, согласно которому подданные-женщины смогут получать водительские права и управлять автомобилем с 2018 года.
Запрет на вождение для женщин на практике действует в Саудовской Аравии с 1990 года, но он никак не прописан в местных законах. Эта страна является единственной в мире, где де-факто действует подобный запрет.
В стране неоднократно создавались петиции и обращения к королю с призывом позволить женщинам управлять автомобилем, некоторые женщины также садились за руль в качестве протеста и получали за это штрафы или отправлялись под стражу.
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