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Дальнее зарубежье 30.09.2017 11:18

Полиция Саудовской Аравии задержала мужчину, угрожавшего сжигать женщин-водителей

Стражи порядка Саудовской Аравии задержали мужчину, который угрожал женщинам, решившимся сесть за руль автомобиля, сообщает в пятницу британское издание "Индепендент".

В министерстве внутренних дел Саудовской Аравии отметили, что мужчину задержали в восточной части страны, его имя пока не раскрывается.

Ранее задержанный распространил в соцсетях видеозапись, где обещал женщинам, которые сядут за руль, "сжечь их вместе с автомобилями".

На этой неделе король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выпустил декрет, согласно которому подданные-женщины смогут получать водительские права и управлять автомобилем с 2018 года.

Запрет на вождение для женщин на практике действует в Саудовской Аравии с 1990 года, но он никак не прописан в местных законах. Эта страна является единственной в мире, где де-факто действует подобный запрет.

В стране неоднократно создавались петиции и обращения к королю с призывом позволить женщинам управлять автомобилем, некоторые женщины также садились за руль в качестве протеста и получали за это штрафы или отправлялись под стражу.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЖЕНЩИНЫ, УГРОЗЫ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]