Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта

Алкоголь исключен из реестра запрещенных веществ, который ведет Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).
"Алкоголь был исключен из списка после долгих консультаций. Цель этого изменения не в том, чтобы поставить под угрозу безопасность в разных видах спорта, а чтобы обеспечить другие методы соблюдения этого запрета", - говорится в пояснении к обновленному списку, опубликованному ВАДА в пятницу.
Четыре международные федерации, в которых было запрещено использование алкоголя, были заранее предупреждены об этом изменении, чтобы ввести в свои правила возможности для тестирования спортсменов на употребление алкоголя и соответствующие санкции.
Ранее прием алкоголя был запрещен правилами ВАДА для четырех видов спорта - автомобильного, аэронавтики, водно-моторного и стрельбы из лука.
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