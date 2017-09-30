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Спорт 30.09.2017 11:50

Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта

Алкоголь исключен из реестра запрещенных веществ, который ведет Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

"Алкоголь был исключен из списка после долгих консультаций. Цель этого изменения не в том, чтобы поставить под угрозу безопасность в разных видах спорта, а чтобы обеспечить другие методы соблюдения этого запрета", - говорится в пояснении к обновленному списку, опубликованному ВАДА в пятницу.

Четыре международные федерации, в которых было запрещено использование алкоголя, были заранее предупреждены об этом изменении, чтобы ввести в свои правила возможности для тестирования спортсменов на употребление алкоголя и соответствующие санкции.

Ранее прием алкоголя был запрещен правилами ВАДА для четырех видов спорта - автомобильного, аэронавтики, водно-моторного и стрельбы из лука.

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТ, АЛКОГОЛЬ, ВАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]