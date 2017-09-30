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Дальнее зарубежье 30.09.2017 12:12

Куба назвала решение о сокращении штата посольства США в Гаване поспешным

Гавана назвала решение Госдепартамента США сократить штат сотрудников американского посольства на Кубе слишком поспешным, говорится в заявлении министерства иностранных дел Кубы, распространенном в пятницу.

"Мы расцениваем решение, о котором объявил Госдепартамент США, как поспешное, и считаем, что оно окажет влияние на двусторонние отношения, в частности, на сотрудничество по вопросам взаимного интереса", - заявила глава американского департамента в МИД Кубы Хосефина Видаль Феррейро.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил распространенную агентством "Ассошиэйтед пресс" информацию о сокращении численности штата посольства США на Кубе.

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Тэги: КУБА, США, ПОСОЛЬСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]