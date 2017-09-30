Посетившие оккупированные территории граждане Турции объявлены в международный розыск – генпрокурор Азербайджана

Баку объявил в международный розыск граждан Турции, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории, заявил генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.
«Группа граждан Турции совершила визит в оккупированный армянами Нагорный Карабах, продемонстрировав тем самым неуважение к территориальной целостности Азербайджана. В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, эти лица объявлены в международный розыск», - подчеркнул З.Гаралов в беседе с журналистами.
По его словам, действия этих граждан не отражают позицию турецкого государства.
«Эти граждане и раньше были известны своей проармянской позицией и представляли террористическую организацию – курдскую рабочую партию, пропагандируя создание независимого курдского государства. Среди них есть бывший парламентарий, писатель и телеведущий. Все демонстрирующие неуважение к территориальной целостности будут привлекаться к уголовной ответственности», - сказал генпрокурор Азербайджана.
22 сентября группа граждан Турции - Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу, бывший депутат Уфук Урас, писатель и ведущий Эрол Катырчыоглу - совершили незаконный визит в Нагорный Карабах и выступили с антиазербайджанскими и антитурецкими призывами
Р.Бабаев
Лагард не видит смысла отвергать криптовалюты, не считает их угрозой для центробанков
Сотрудничество Баку и Тбилиси обеспечивает стабильность и развитие в регионе – премьер Грузии
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта
Алиев считает, что успешно руководит НОК Азербайджана на протяжении 20 лет
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Полиция опечатала 1,3 тыс. избирательных участков в Каталонии
В центре Мадрида проходит демонстрация в поддержку единой Испании
КНДР готовится провести очередные пуски баллистических ракет - СМИ
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar принял участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Команда «КАМАЗ-мастер» посетила офис банка ВТБ (Азербайджан)
Nar принял участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»