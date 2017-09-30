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Карабахский конфликт 30.09.2017 10:50

Посетившие оккупированные территории граждане Турции объявлены в международный розыск – генпрокурор Азербайджана

Баку объявил в международный розыск граждан Турции, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории, заявил генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

«Группа граждан Турции совершила визит в оккупированный армянами Нагорный Карабах, продемонстрировав тем самым неуважение к территориальной целостности Азербайджана. В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, эти лица объявлены в международный розыск», - подчеркнул З.Гаралов в беседе с журналистами.

По его словам, действия этих граждан не отражают позицию турецкого государства.

«Эти граждане и раньше были известны своей проармянской позицией и представляли террористическую организацию – курдскую рабочую партию, пропагандируя создание независимого курдского государства. Среди них есть бывший парламентарий, писатель и телеведущий. Все демонстрирующие неуважение к территориальной целостности будут привлекаться к уголовной ответственности», - сказал генпрокурор Азербайджана.

22 сентября группа граждан Турции - Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу, бывший депутат Уфук Урас, писатель и ведущий Эрол Катырчыоглу - совершили незаконный визит в Нагорный Карабах и выступили с антиазербайджанскими и антитурецкими призывами

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ТУРКИ, ГЕНПРОКУРОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]