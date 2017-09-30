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Дальнее зарубежье 30.09.2017 12:35

Тиллерсон будет курировать вопрос санкций США против России, Ирана и КНДР

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону курировать вопрос санкций против России, Ирана и Северной Кореи, говорится в размещенном на сайте Белого дома меморандуме.

Д.Трамп распределил полномочия между госсекретарем США, министром финансов Стивеном Мнучином и директором национальной разведки Дэном Коутсом.

Из меморандума следует, что Р.Тиллерсон будет работать над закреплением санкций, введенных администрацией бывшего президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на Украине, а также статьями закона о санкциях, связанных с приписываемыми Москве кибератаками.

Также глава Госдепа будет принимать решения о выдаче виз "наносящим ущерб кибербезопасности" США лицам, которые якобы действуют в интересах России.

С.Мнучину президент поручил курировать применение санкций за распространение коррупции в России, а также совместно с Р.Тиллерсоном заниматься вопросом ограничений против лиц, снабжающих оружием сирийские власти.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, САНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]