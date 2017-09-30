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Карабахский конфликт 30.09.2017 11:17

Следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении, завершится к концу года – генпрокурор Азербайджана

Следствие по делу выявленной в Азербайджане шпионской группе военнослужащих и гражданских лиц, сотрудничавших со спецслужбами Армении, завершится к концу текущего года, заявил генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

«Следствие по делу выявленной в Азербайджане шпионской группе военнослужащих и гражданских лиц, сотрудничавших со спецслужбами Армении, продолжается. Предварительное расследование по делу завершится к концу текущего года», - сказал З.Гаралов журналистам.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура, МВД, Минобороны и СГБ Азербайджана выступили 7 мая 2017 года с совместным заявлением о разоблачении и аресте группы военнослужащих и гражданских лиц, тайно сотрудничавшая со спецслужбами Армении.

«В результате расследования появившейся информации о провокации, готовящейся армянскими спецслужбами и войсками против позиций Минобороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе, было установлено, что группа военнослужащих и гражданских лиц, совершив предательство в отношении Азербайджана, исходя из материальных интересов, находились в тесном сотрудничестве с вражеской разведкой и периодически передавали вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну», - отмечали ведомства.

На основе собранных материалов в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 274 УК и создана совместная оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников Генпрокуратуры, Минобороны, МВД и СГБ.

Ранее глава СГБ Мадат Гулиев заявил, что в рядах Минобороны шпионская сеть пустила корни еще в 1988-1990 годах. «Эти люди занимались шпионской деятельностью не день и не два. Эта предательская сеть пустила корни еще в 1988-1990 годах. Раскрытие этой измены является результатом правильного исполнения руководством министерства обороны поручений президента»,- сказал М.Гулиев, комментируя арест группы военнослужащих и гражданских лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами Армении.

Р.Бабаев

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Тэги: ШПИОНЫ, СЛЕДСТВИЕ, ГЕНПРОКУРОР


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