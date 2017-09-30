Никаких ограничений деятельности информагентства «Turan» не существует – генпрокурор

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов заявил об отсутствии каких-либо ограничений в деятельности информационного агентства «Turan».
«В связи с деятельностью информационного агентства «Turan» никаких ограничений нет», - подчеркнул З.Гаралов в субботу в беседе с журналистами.
Генпрокурор отметил недопустимость нарушения налогового законодательства со стороны налогоплательщиков.
Азербайджанское информагентство «Turan» возобновит деятельность с 1 октября, сообщает агентство.
Агентство приостановило деятельность с 1 сентября в связи с возбуждением уголовного дела в отношении директора агентства.
Как сообщалось ранее, министерство налогов обвиняет директора Turan Мехмана Алиева в уклонении от уплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.).
М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана. М.Алиев считает данные обвинения безосновательными и надеется на прекращение уголовного дела.
Ясамальский районный суд Баку 25 августа избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде трехмесячного ареста.
11 сентября мера пресечения в отношении М.Алиева была изменена - он был переведен из СИЗО под надзор полиции.
ИА "Turan" учреждено в мае 1990 года.
Р.Бабаев
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