Никаких ограничений деятельности информагентства «Turan» не существует – генпрокурор

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов заявил об отсутствии каких-либо ограничений в деятельности информационного агентства «Turan».

«В связи с деятельностью информационного агентства «Turan» никаких ограничений нет», - подчеркнул З.Гаралов в субботу в беседе с журналистами.

Генпрокурор отметил недопустимость нарушения налогового законодательства со стороны налогоплательщиков.

Азербайджанское информагентство «Turan» возобновит деятельность с 1 октября, сообщает агентство.

Агентство приостановило деятельность с 1 сентября в связи с возбуждением уголовного дела в отношении директора агентства.

Как сообщалось ранее, министерство налогов обвиняет директора Turan Мехмана Алиева в уклонении от уплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.).

М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана. М.Алиев считает данные обвинения безосновательными и надеется на прекращение уголовного дела.

Ясамальский районный суд Баку 25 августа избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

11 сентября мера пресечения в отношении М.Алиева была изменена - он был переведен из СИЗО под надзор полиции.

ИА "Turan" учреждено в мае 1990 года.

Р.Бабаев