В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД

Три человека пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
За сутки на территории республики было зафиксировано 96 преступления, 14 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 43 человека.
Зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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