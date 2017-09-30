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СНГ 30.09.2017 12:58

Жертвами пожаров на Украине с начала года стали свыше 1,1 тыс. человек

Более 1100 человек погибли и свыше 1000 пострадали в результате пожаров на Украине с начала текущего года, сообщается в субботу на сайте Госслужбы республики по чрезвычайным ситуациям.

"Всего с начала года показатель погибших и травмированных на пожарах составляет 1 тыс. 113 и 1 тыс. 76 человек соответственно", - говорится в сообщении ГСЧС.

При этом только за минувшие сутки в жилом секторе страны возникло 94 пожара, в результате которых погибли три человека, еще один пострадал.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЖАРЫ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]