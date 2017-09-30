Жертвами пожаров на Украине с начала года стали свыше 1,1 тыс. человек

Более 1100 человек погибли и свыше 1000 пострадали в результате пожаров на Украине с начала текущего года, сообщается в субботу на сайте Госслужбы республики по чрезвычайным ситуациям.

"Всего с начала года показатель погибших и травмированных на пожарах составляет 1 тыс. 113 и 1 тыс. 76 человек соответственно", - говорится в сообщении ГСЧС.

При этом только за минувшие сутки в жилом секторе страны возникло 94 пожара, в результате которых погибли три человека, еще один пострадал.