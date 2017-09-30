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Дальнее зарубежье 30.09.2017 13:19

США и Южная Корея провели первые совместные учения ПВО

Военнослужащие США и Южной Кореи устроили первые совместные учения по противовоздушной обороне средствами ближнего действия на фоне угрозы со стороны КНДР, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

"Полевые учения позволили войскам Республики Корея и США ознакомиться с системами и средствами вооружения друг друга, чтобы в конечной цели выстроить партнерство между двумя воинскими частями", - цитирует агентство заявление Тихоокеанского командования США.

"Воинские части планируют провести больше совместных учебных мероприятий, чтобы еще сильнее расширить сферу понимания и укрепить отношения", - отмечается в нем.

В учениях приняли участие военнослужащие шестого батальона артиллерийского полка 52-ой воздушной дивизии и южнокорейские военнослужащие подразделения ПВО близ города Пхочхон к северу от Сеула.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]