Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0027 RUR   0.0293 GBR   2.2809 TRY   0.4773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.56 Brent   57.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 20° Завтра 13° 20° 2 Окт 11° 16° 3 Окт 11° 14°

Дальнее зарубежье 30.09.2017 14:03

Макрон пригласил премьера Ирака в Париж для переговоров вокруг курдского референдума

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил премьеру Ирака Хайдеру аль-Абади посетить Париж 5 октября для обсуждения ситуации, сложившейся после референдума о самоопределении Иракского Курдистана, сообщают в субботу французские СМИ.

В заявлении Елисейского дворца, которое цитируют СМИ, указано, что Франция желает "помочь Ираку положить конец напряженности, воцарившейся после голосования".

"Эмманюэль Макрон подчеркнул важность сохранения единого и целостного Ирака и в то же время признания прав курдского народа. Нужно избежать любой эскалации", - говорится в заявлении.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАК, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Франция направила авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток для борьбы с ИГ в Ираке Франция обдумывает вопрос об отправке военных инструкторов в Ирак - газета ВВС Франции проводят крупный рейд против боевиков ИГ в Ираке Олланд на конференции по Ираку призвал международное сообщество объединиться для борьбы с экстремистами из ИГ Французский президент прибыл в Ирак для поддержки нового правительства Франция начинает отправку оружия иракским курдам для борьбы с исламистами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]