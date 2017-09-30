Макрон пригласил премьера Ирака в Париж для переговоров вокруг курдского референдума

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил премьеру Ирака Хайдеру аль-Абади посетить Париж 5 октября для обсуждения ситуации, сложившейся после референдума о самоопределении Иракского Курдистана, сообщают в субботу французские СМИ.

В заявлении Елисейского дворца, которое цитируют СМИ, указано, что Франция желает "помочь Ираку положить конец напряженности, воцарившейся после голосования".

"Эмманюэль Макрон подчеркнул важность сохранения единого и целостного Ирака и в то же время признания прав курдского народа. Нужно избежать любой эскалации", - говорится в заявлении.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.