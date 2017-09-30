Одиночные взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области не представляют угрозы для жителей ближних районов, это штатная ситуация во время работ по разминированию, считают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 8:30 30 сентября неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается, но во время работы тяжелой инженерной техники военных групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами. Это штатная ситуация при работе на местности, загрязненной взрывоопасными предметами, она не представляет угрозы для жителей пострадавших районов", - говорится в сообщении ГСЧС.

В Госслужбе также проинформировали, что по состоянию на 8:30 возобновлено газоснабжение более чем 6100 абонентов.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование пятикилометровой зоны.

По официальным данным, в результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).