Одиночные взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области не представляют угрозы для жителей ближних районов, это штатная ситуация во время работ по разминированию, считают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 8:30 30 сентября неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается, но во время работы тяжелой инженерной техники военных групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами. Это штатная ситуация при работе на местности, загрязненной взрывоопасными предметами, она не представляет угрозы для жителей пострадавших районов", - говорится в сообщении ГСЧС.
В Госслужбе также проинформировали, что по состоянию на 8:30 возобновлено газоснабжение более чем 6100 абонентов.
Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование пятикилометровой зоны.
По официальным данным, в результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.
Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).
Москва и Баку совместно противостоят новым вызовам - Патрушев
В судебные инстанции с начала года направлены уголовные дела в отношении 216 должностных лиц – генпрокурор Азербайджана
Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии ПА ОБСЕ
Лагард не видит смысла отвергать криптовалюты, не считает их угрозой для центробанков
Сотрудничество Баку и Тбилиси обеспечивает стабильность и развитие в регионе – премьер Грузии
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта
Алиев считает, что успешно руководит НОК Азербайджана на протяжении 20 лет
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar принял участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Команда «КАМАЗ-мастер» посетила офис банка ВТБ (Азербайджан)
Nar принял участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»