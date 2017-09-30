Полиция не подтвердила сообщения о стрельбе в Академии ВВС в штате Колорадо

Стражи порядка не обнаружили свидетельств стрельбы в Академии ВВС США в штате Колорадо, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По итогам обысков в общежитии и спальнях Академии полицейским не удалось найти ни предполагаемого стрелявшего, ни получивших ранения .

Ранее ряд американских СМИ сообщил о стрельбе в общежитии академии.

Издание "Газетт" в Колорадо-Спрингс также сообщило, что инцидент со стрельбой мог произойти не в общежитии, а в подготовительной школе при академии.