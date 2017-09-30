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Внешняя политика 30.09.2017 12:31

Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии ПА ОБСЕ

Делегация Азербайджана во главе с вице-спикером Милли Меджлиса Бахар Мурадовой примет участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

С этой целью азербайджанская делегация совершит 2-7 октября визит в Андорру.

На сессии состоятся обсуждения на тему «Безопасность в регионе ОБСЕ: новые вызовы, новые цели». Участники мероприятия обменяются мнениями по вопросам, связанным с кибербезопасностью, проблемами, создаваемыми климатическими изменениями, а также применением образования с целью обеспечения стабильности и развития.

В рамках сессии состоится Форум Средиземного моря, посвященный вопросам безопасности и сотрудничества в Средиземноморье.

В состав делегации Милли Меджлиса входят депутаты Азай Гулиев, Кямран Набизаде, Эльшад Гасанов, Ульвия Агаев, Таир Миркишили.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБСЕ, ПА, СЕССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]