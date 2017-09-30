Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии ПА ОБСЕ

Делегация Азербайджана во главе с вице-спикером Милли Меджлиса Бахар Мурадовой примет участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

С этой целью азербайджанская делегация совершит 2-7 октября визит в Андорру.

На сессии состоятся обсуждения на тему «Безопасность в регионе ОБСЕ: новые вызовы, новые цели». Участники мероприятия обменяются мнениями по вопросам, связанным с кибербезопасностью, проблемами, создаваемыми климатическими изменениями, а также применением образования с целью обеспечения стабильности и развития.

В рамках сессии состоится Форум Средиземного моря, посвященный вопросам безопасности и сотрудничества в Средиземноморье.

В состав делегации Милли Меджлиса входят депутаты Азай Гулиев, Кямран Набизаде, Эльшад Гасанов, Ульвия Агаев, Таир Миркишили.

Р.Бабаев