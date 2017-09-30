Тиллерсон обсудил в Пекине детали грядущего визита Трампа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И и членом Госсовета КНР Ян Цзечи, в ходе которой обсудил в ними подготовку визита президента США Дональда Трампа и напряженность на Корейском полуострове в связи с испытаниями КНДР, сообщают в субботу западные СМИ.

"Наши президенты развили регулярные и тесные рабочие отношения. Я знаю, что президент Трамп и члены его команды очень ждут предстоящего саммита", - сказал Р.Тиллерсон члену Госсовета КНР.

В свою очередь Ян Цзечи отметил важность визита Д.Трампа в Китай для двусторонних отношений США и КНР.

Также министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с Р.Тиллерсоном подчеркнул, что отношения между двумя странами "в целом демонстрируют положительную динамку и достигли важной возможности для дальнейшего движения вперед".

Ожидается, что позднее Р.Тиллерсон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Р.Тиллерсон прибыл в Пекин позднее, чем было запланировано, из-за технических неполадок с самолетом, возникших в аэропорту Токио. Предполагалось, что он приземлится в Пекине еще в пятницу вечером.

Ранее на этой неделе представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявляла, что Р.Тиллерсон в ходе встречи с китайскими политиками и дипломатами обсудить также сложившуюся ситуацию на Корейском полуострове в связи с ракетными испытаниями КНДР. Также стороны должны были обсудить вопросы торговли и инвестиций.

Ожидается, что Д.Трамп посетит Китай в ноябре в рамках очередного азиатского турне.