Глава генштаба Украины отправится на переговоры в США

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко в октябре посетит США, где проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в конференции по безопасности.

"В следующем месяце у меня запланирован визит в США, где планируется встреча с главой Объединённого комитета начальников штабов и еще ряд двусторонних встреч. Также я приму участие в конференции по безопасности стран НАТО и партнеров, на которой, в том числе, будут рассматриваться вопросы реагирования на террористические угрозы", - сказал В.Муженко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что американская сторона удовлетворила запрос и пообещала ознакомить с работой Межвидового центра подготовки вооруженных сил США.

"Также мы собираемся посетить ряд военных баз Национальной гвардии Калифорнии. Кстати, национальные гвардейцы Калифорнии имеют более 20 лет опыта партнерства именно с вооруженными силами Украины", - подчеркнул он.