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СНГ 30.09.2017 15:23

Глава генштаба Украины отправится на переговоры в США

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко в октябре посетит США, где проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в конференции по безопасности.

"В следующем месяце у меня запланирован визит в США, где планируется встреча с главой Объединённого комитета начальников штабов и еще ряд двусторонних встреч. Также я приму участие в конференции по безопасности стран НАТО и партнеров, на которой, в том числе, будут рассматриваться вопросы реагирования на террористические угрозы", - сказал В.Муженко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что американская сторона удовлетворила запрос и пообещала ознакомить с работой Межвидового центра подготовки вооруженных сил США.

"Также мы собираемся посетить ряд военных баз Национальной гвардии Калифорнии. Кстати, национальные гвардейцы Калифорнии имеют более 20 лет опыта партнерства именно с вооруженными силами Украины", - подчеркнул он.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНШТАБ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]