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Внутренняя политика 30.09.2017 12:57

В судебные инстанции с начала года направлены уголовные дела в отношении 216 должностных лиц – генпрокурор Азербайджана

Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при генеральном прокуроре Азербайджана с начала года завершило расследование по делам 216 должностных лиц, заявил генпрокурор республики Закир Гаралов.

«Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при генеральном прокуроре Азербайджана за девять месяцев направило в судебные органы материалы 156 уголовных дел, возбужденных в отношении 216 должностных лиц», - сообщил З.Гаралов в субботу журналистам.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении ГУБК находятся следственные материалы по 113 уголовным делам.

Генпрокурор отметил значительное уменьшение за отчетный период количества умышленных убийств, ДТП и имущественных преступлений.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, ДЕЛА, СУДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]