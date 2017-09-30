В судебные инстанции с начала года направлены уголовные дела в отношении 216 должностных лиц – генпрокурор Азербайджана

Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при генеральном прокуроре Азербайджана с начала года завершило расследование по делам 216 должностных лиц, заявил генпрокурор республики Закир Гаралов.

«Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при генеральном прокуроре Азербайджана за девять месяцев направило в судебные органы материалы 156 уголовных дел, возбужденных в отношении 216 должностных лиц», - сообщил З.Гаралов в субботу журналистам.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении ГУБК находятся следственные материалы по 113 уголовным делам.

Генпрокурор отметил значительное уменьшение за отчетный период количества умышленных убийств, ДТП и имущественных преступлений.

Р.Бабаев