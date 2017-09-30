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СНГ 30.09.2017 16:15

Все задержавшиеся за рубежом пассажиры "ВИМ-Авиа" вернутся в Россию к понедельнику, заверяют в Ростуризме

Ситуация в зарубежных аэропортах нормализуется, все туристы, которые с 25 сентября ожидали вылета из-за рубежа после остановки чартеров "ВИМ-Авиа", к понедельнику должны вернуться домой, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Ведется очень активная работа по вывозу тех туристов, которые должны были ранее вернуться на родину. Мы хотим заявить, что к началу следующей недели все туристы с ранним сроком возвращения, будут на родине. Остальные будут возвращаться в соответствии с плановыми сроками", - сказал он в субботу в эфире канала "Россия 24".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. После серии задержек рейсов, из-за которых пострадали тысячи пассажиров, авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет ресурсов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. За рубежом на этот момент оказались почти 39 тыс. тысяч туристов с билетами "ВИМ-Авиа", более 60 тыс. купили туры с перевозкой авиакомпании, но не успели вылететь. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ТУРИСТЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]