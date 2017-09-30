Ситуация в зарубежных аэропортах нормализуется, все туристы, которые с 25 сентября ожидали вылета из-за рубежа после остановки чартеров "ВИМ-Авиа", к понедельнику должны вернуться домой, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Ведется очень активная работа по вывозу тех туристов, которые должны были ранее вернуться на родину. Мы хотим заявить, что к началу следующей недели все туристы с ранним сроком возвращения, будут на родине. Остальные будут возвращаться в соответствии с плановыми сроками", - сказал он в субботу в эфире канала "Россия 24".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. После серии задержек рейсов, из-за которых пострадали тысячи пассажиров, авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет ресурсов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. За рубежом на этот момент оказались почти 39 тыс. тысяч туристов с билетами "ВИМ-Авиа", более 60 тыс. купили туры с перевозкой авиакомпании, но не успели вылететь. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.