Эстонские заключенные и сотрудники тюрем больше не смогут курить

В соответствии с подписанным год назад министром юстиции Эстонии Урмасом Рейнсалу постановлением, с 1 октября в тюрьмах страны будет запрещено курение.
"Запрет на курение в тюрьмах направлен как на защиту здоровья самих заключенных и арестованных, так и персонала тюрем, а также на обеспечение безопасности и порядка", - говорится в заявлении У.Рейнсалу, переданном в агентство BNS.
Министр подчеркнул, что курение нельзя относить к числу основных прав человека, в то же время, государство должно обеспечить, чтобы персонал тюрем и заключенные не оставались бы в положении, при котором у них нет возможности избежать вдыхания табачного дыма, а в нынешних условиях это сделать невозможно.
"Каждый имеет право находиться в жилой и рабочей среде, свободной от табачного дыма", - отметил У.Рейнсалу.
"Запрет на курение в тюрьмах распространяется как на заключенных, арестованных, так и на обслуживающий персонал в целях охраны здоровья, а также безопасности и обеспечения порядка", - говорится в распространенном заявлении министра.
Для мотивации отказа от курения некурящим будет предоставляться большее время для занятия спортом и просмотра телевидения, им будет предлагаться дополнительная здоровая пища, возможность дополнительно покупать в магазинах продукты питания.
Как сообщил ранее портал rus.err, поскольку курение в тюрьмах Эстонии запрещалось поэтапно и постепенно, руководство тюрем не опасается массовых протестов и выступлений против этого нововведения.
"Заключенные понимают, что единственно действенный способ, который принесет им пользу, это письменное обращение к администрации тюрьмы или в суд", - сказал завотделом Департамента тюрем Прийт Пост.
Хотя канцлер юстиции Юлле Мадизе считает, что запрет на курение вступает в конфликт с Конституцией Эстонии, тюремная служба не боится судебных процессов по этому вопросу, ссылаясь на опыт других стран. "Европейская конвенция по правам человека действует и в Великобритании. Тем не менее, в отдельных регионах там также действует запрет на курение в тюрьмах. Поэтому мы считаем, что это может быть обосновано и в Эстонии", - сказал П.Пост.
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