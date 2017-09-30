Москва и Баку совместно противостоят новым вызовам - Патрушев

Москва и Баку ведут совместную работу для противостояния новым вызовам, возникающим в мире и регионе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы с азербайджанской стороной выявляем новые вызовы и методы противодействия им в рамках двустороннего сотрудничества», - подчеркнул Н.Патрушев, слова которого приводятся в информации на сайте главы азербайджанского государства.

Он отметил успешное сотрудничество между Баку и Москвой в области безопасности.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству по линии Совета безопасности, наши связи в этой области развиваются очень конструктивно. Мы благодарны нашим азербайджанским друзьям за участие в проводимых на многосторонних уровнях мероприятиях и мы заинтересованы в этом», - сказал Н.Патрушев.

И.Алиев отметил успешное развитие азербайджано-российских отношений в сферах политики, экономики, безопасности и др., расширение торгово-экономического сотрудничества, подчеркнул хорошую динамику экспортно-импортных операций.

Президент отметил традиционно тесное сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере безопасности, подчеркнув, что в период роста угроз в мире и регионе увеличивается важность тесных контактов между Баку и Москвой.

И.Алиев выразил уверенность в том, что визит Н.Патрушева послужит дальнейшему расширению сотрудничества в области безопасности.

На встрече состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес сторон вопросам.

Р.Бабаев