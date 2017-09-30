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Дальнее зарубежье 30.09.2017 18:14

Не менее двух человек погибли при взрывах в Афганистане

Минимум два человека погибли, еще 11 получили ранения при взрывах в афганских провинциях Герат и Каписа, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление местных властей.

По словам официального представителя губернатора Герата, один мирный житель скончался и еще один получил ранения при взрыве заминированного мотоцикла.

Другой взрыв произошел, когда полицейский автомобиль наехал на мину также в провинции Герат. Один страж правопорядка погиб, еще один получил ранения.

Еще девять человек, включая двух детей, получили ранения при взрыве на рынке в провинции Каписа, где сработало установленное на велосипеде взрывное устройство. Один из получивших ранения детей находится в тяжелом состоянии.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]