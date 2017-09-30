Не менее двух человек погибли при взрывах в Афганистане

Минимум два человека погибли, еще 11 получили ранения при взрывах в афганских провинциях Герат и Каписа, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление местных властей.

По словам официального представителя губернатора Герата, один мирный житель скончался и еще один получил ранения при взрыве заминированного мотоцикла.

Другой взрыв произошел, когда полицейский автомобиль наехал на мину также в провинции Герат. Один страж правопорядка погиб, еще один получил ранения.

Еще девять человек, включая двух детей, получили ранения при взрыве на рынке в провинции Каписа, где сработало установленное на велосипеде взрывное устройство. Один из получивших ранения детей находится в тяжелом состоянии.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.