Многие каталонцы ночевали в школах и колледжах, которые станут избирательными участками на референдуме о независимости

Каталонцы, желающие проголосовать на референдуме о самоопределении, запланированном на 1 октября, провели ночь в школах, колледжах и общественных центрах, которые будут служить избирательными участками, пишет в субботу издание "Вангуардия".

Люди, дежурившие в зданиях, разместились в холлах и залах учреждений, принеся с собой матрасы, палатки и еду.

В настоящее время в зданиях учреждений во многих каталонских городах проходят импровизированные мастер-классы, фестивали и мероприятия, которые было решено провести, чтобы не допустить их закрытия правоохранительными органами Испании 1 октября.

Кроме того, четыре человека получили ранения в результате стрельбы из пневматического оружия возле участка в городе Манльеу. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, когда активисты попытались помешать полиции опечатать вход в здание.

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.