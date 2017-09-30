Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием в ответ на высказывания Трампа

Северная Корея при помощи ядерных сил может ответить на высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес Пхеньяна, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

"Если США совершают (. . .) действия, отрицающие право нашего народа на существование, наша республика, как заявил высший руководитель товарищ Ким Чен Ын, с помощью справедливых ядерных сил заставит их расплатиться по полной", - сказал Ким Хен Чжун, выступая на конференции "За мир на Корейском полуострове и объединение Кореи" в субботу в Москве.

Он назвал заявления Д.Трампа об уничтожении КНДР, сделанные на Генассамблее ООН, "сумасшедшими".