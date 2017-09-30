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Дальнее зарубежье 30.09.2017 19:01

Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием в ответ на высказывания Трампа

Северная Корея при помощи ядерных сил может ответить на высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес Пхеньяна, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

"Если США совершают (. . .) действия, отрицающие право нашего народа на существование, наша республика, как заявил высший руководитель товарищ Ким Чен Ын, с помощью справедливых ядерных сил заставит их расплатиться по полной", - сказал Ким Хен Чжун, выступая на конференции "За мир на Корейском полуострове и объединение Кореи" в субботу в Москве.

Он назвал заявления Д.Трампа об уничтожении КНДР, сделанные на Генассамблее ООН, "сумасшедшими".

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Тэги: КНДР, США, УГРОЗЫ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]