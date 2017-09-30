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Регион 30.09.2017 16:08

Иран объявил о топливном эмбарго в отношении Иракского Курдистана

Тегеран запретил ввоз и вывоз горюче-смазочных материалов в города и населенные пункты Иракского Курдистана, сообщает в субботу агентство ИРНА.

"Международным транспортным компаниям и водителям следует избегать загрузки и перевозки горюче-смазочных материалов в курдский регион и из него до получения дальнейших указаний", - говорится в распоряжении иранского Минтранса.

По данным агентства "Тасним", в распоряжении редакции которого находится копия директивы министерства, документ датирован 27 сентября. Минтранс Ирана разослал его в различные транспортные компании и организации.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, КУРДИСТАН, ТОПЛИВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]