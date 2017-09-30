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Дальнее зарубежье 30.09.2017 19:52

Си Цзиньпин сказал Тиллерсону, что у него установились с Трампом рабочие отношения и личная дружба - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что ожидает визит президента США Дональда Трампа в ноябре, сообщают в субботу западные СМИ.

Си Цзиньпин заявил, что несколько раз говорил по телефону с Д.Трампом, а также встречался с ним в апреле в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде и на полях саммита G20 в Гамбурге в июле. Он подчеркнул, что каждая из встреч и переговоров существенно помогала продвижению двусторонних отношений.

"Мы оба установили хорошие рабочие отношения и личную дружбу", - сказал он, отметив, что верит в то, что грядущий визит американского президента в Китай окажется "особенным, великолепным и успешным".

В свою очередь Р.Тиллерсон заявил, что ждет только укрепления отношений между США и КНР.

Ранее он также встретился в Пекине с главой МИД КНР Ван И и членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

Р.Тиллерсон прибыл в Пекин позднее, чем было запланировано, из-за технических неполадок с самолетом, возникших в аэропорту Токио. Предполагалось, что он приземлится в Пекине еще в пятницу вечером.

Ранее на этой неделе представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявляла, что Р.Тиллерсон в ходе встречи с китайскими политиками и дипломатами обсудить также сложившуюся ситуацию на Корейском полуострове в связи с ракетными испытаниями КНДР. Также стороны должны были обсудить вопросы торговли и инвестиций.

Ожидается, что Д.Трамп посетит Китай в ноябре в рамках очередного азиатского турне.

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Тэги: КИТАЙ, США, ВИЗИТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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