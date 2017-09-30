Премьер Ирака отрицает связь между визитом в Париж и референдумом в Иракском Курдистане

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Париж, но отрицает, что визит будет связан с референдумом о самоопределении Иракского Курдистана, сообщает в субботу портал "Рудау".

Согласно заявлению офиса иракского премьера, он получил приглашение от Э.Макрона еще в прошлом месяце, когда министры обороны и иностранных дел Франции находились с визитом в Багдаде. "Этот визит не касается "неконституционного референдума"", - говорится в заявлении.

Вместо этого, согласно заявлению, визит иракского премьера во Францию будет посвящен укреплению двусторонних отношений Франции и Ирака, а также усилению борьбы против террористической группировки "Исламское государство"

Кроме того, в нем указано, что во время телефонных переговоров, которые состоялись между Э.Макроном и Х.аль-Абади 27 сентября, не шла речь о правах курдов или необходимости избегать эскалации.

Ранее французские СМИ со ссылкой на заявление администрации президента Франции распространили информацию о том, что Э.Макрон пригласил Х.аль-Абади посетить Париж 5 октября для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг референдума о самоопределении Иракского Курдистана, который Багдад счел нелегитимным.