Полицейский убит в Кизлярском районе Дагестана

Тело участкового уполномоченного полиции нашли в одном из селений Кизлярского района Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Тело полицейского с признаками насильственных действий было обнаружено сегодня в Кизлярском районе. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего, устанавливает причастных к этому преступлению", - сказал собеседник агентства.