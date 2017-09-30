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СНГ 30.09.2017 16:14

Полицейский убит в Кизлярском районе Дагестана

Тело участкового уполномоченного полиции нашли в одном из селений Кизлярского района Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Тело полицейского с признаками насильственных действий было обнаружено сегодня в Кизлярском районе. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего, устанавливает причастных к этому преступлению", - сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]