Один из основателей КВН Андрей Меньшиков умер в Москве

Один из основателей "Клуба веселых и находчивых", поэт и писатель Андрей Меньшиков скончался в Москве после болезни на 73 году жизни, сообщили "Интерфаксу" в его семье.

А. Меньшиков родился в 1945 году, окончил Московский инженерно-строительный институт. В 1960-ых был одним из тех, кто стоял у истоков КВН, возглавлял команду своего института.

В 1986 году организовал и руководил возрождением КВН.

А. Меньшиков автор более сотни песен и стихов. Долгое время работал на советском и российском ТВ, в частности является создателем таких передач, как "А ну-ка, девушки!", "Салют, фестиваль!", "Спринт для всех", "Вираж", "Весёлые ребята", "Наша биография".