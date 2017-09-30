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СНГ 30.09.2017 20:40

Один из основателей КВН Андрей Меньшиков умер в Москве

Один из основателей "Клуба веселых и находчивых", поэт и писатель Андрей Меньшиков скончался в Москве после болезни на 73 году жизни, сообщили "Интерфаксу" в его семье.

А. Меньшиков родился в 1945 году, окончил Московский инженерно-строительный институт. В 1960-ых был одним из тех, кто стоял у истоков КВН, возглавлял команду своего института.

В 1986 году организовал и руководил возрождением КВН.

А. Меньшиков автор более сотни песен и стихов. Долгое время работал на советском и российском ТВ, в частности является создателем таких передач, как "А ну-ка, девушки!", "Салют, фестиваль!", "Спринт для всех", "Вираж", "Весёлые ребята", "Наша биография".

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Тэги: РОССИЯ, ПИСАТЕЛЬ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]