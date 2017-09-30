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Дальнее зарубежье 30.09.2017 17:55

В центре Мадрида проходит демонстрация в поддержку единой Испании

Тысячи испанцев вышли на площадь Сибелас в Мадриде на акцию в поддержку территориальной целостности и единства Испании за день до проведения в Каталонии референдума о самоопределении, который правительство страны считает нелегитимным, сообщают в субботу испанские СМИ.

Люди с флагами Испании в руках выкрикивают лозунги: "Я испанец, испанец, испанец!" и "Каталония - часть Испании". Некоторые из них вышли на улицы с призывами арестовать главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.

Ранее подобные демонстрации прошли в Севилье, Пальме-де-Майорке на Балеарских островах, Сантандере, а также в Барселоне.

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.

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Тэги: ИСПАНИЯ, МАДРИД, ДЕМОНСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]