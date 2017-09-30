В центре Мадрида проходит демонстрация в поддержку единой Испании

Тысячи испанцев вышли на площадь Сибелас в Мадриде на акцию в поддержку территориальной целостности и единства Испании за день до проведения в Каталонии референдума о самоопределении, который правительство страны считает нелегитимным, сообщают в субботу испанские СМИ.
Люди с флагами Испании в руках выкрикивают лозунги: "Я испанец, испанец, испанец!" и "Каталония - часть Испании". Некоторые из них вышли на улицы с призывами арестовать главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.
Ранее подобные демонстрации прошли в Севилье, Пальме-де-Майорке на Балеарских островах, Сантандере, а также в Барселоне.
Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.
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