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Дальнее зарубежье 30.09.2017 21:03

В Британии могут увеличить наказание за жестокое отношение к животным до 5 лет тюрьмы

Правительство Великобритании рассматривает возможность увеличения максимального срока наказания за жестокость по отношению к животным с полугода заключения до пяти лет тюрьмы, пишет в субботу газета "Дейли телеграф".

Ожидается, что это предложение озвучит министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув в ходе конференции Консервативной партии Британии 2 октября.

"Мы являемся народом, который любит животных, поэтому мы должны убедиться в том, что те, кто совершает шокирующую жестокость по отношению к животным, столкнутся с ощутимо жестким наказанием", - заявил М.Гоув.

Газета отмечает, что суды сохранят возможность в качестве наказания назначать неограниченные по размеру штрафы и лишать прав держать животное в дальнейшем признанным виновными в совершении жестоких действий.

Если инициатива найдет поддержку в британском парламенте, она вступит в силу в следующем году.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИВОТНЫЕ, ЖЕСТОКОСТЬ, НАКАЗАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]