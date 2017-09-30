В Британии могут увеличить наказание за жестокое отношение к животным до 5 лет тюрьмы

Правительство Великобритании рассматривает возможность увеличения максимального срока наказания за жестокость по отношению к животным с полугода заключения до пяти лет тюрьмы, пишет в субботу газета "Дейли телеграф".

Ожидается, что это предложение озвучит министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув в ходе конференции Консервативной партии Британии 2 октября.

"Мы являемся народом, который любит животных, поэтому мы должны убедиться в том, что те, кто совершает шокирующую жестокость по отношению к животным, столкнутся с ощутимо жестким наказанием", - заявил М.Гоув.

Газета отмечает, что суды сохранят возможность в качестве наказания назначать неограниченные по размеру штрафы и лишать прав держать животное в дальнейшем признанным виновными в совершении жестоких действий.

Если инициатива найдет поддержку в британском парламенте, она вступит в силу в следующем году.