Киргизского депутата, поддерживающего оппозиционного кандидата в президенты Киргизии Бабанова, обвинили в подготовке переворота

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении депутата парламента страны Канатбека Исаева за организацию массовых беспорядков и приготовление к насильственному захвату власти
"Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении К.Исаева по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Приготовление к преступлению", "Массовые беспорядки" и "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" УК Киргизии", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главного надзорного органа страны.
По словам собеседника агентства, "установлено, что К.Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Киргизии Омурбека Бабанова, вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляют активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков".
"При этом, как следует из материалов Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, они преследуют цель насильственного захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах указанного кандидата. Указанные лица за денежное вознаграждение подбирают и вербуют в свои ряды людей для участия в планируемых ими акциях, которые будут сопровождаться провокациями под предлогом фальсификации итогов голосования, с последующим перерастанием в массовые беспорядки и вооруженные столкновения. В результате чего, их усилиями действующая легитимная власть в республике должна быть свергнута", - рассказал он.
В Генпрокуратуре добавили, что в целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовное дело направлено в Главное следственное управление ГКНБ для организации расследования.
В пресс-службе ГКНБ "Интерфаксу" сообщили, что К.Исаев задержан.
"Вместе с депутатом задержаны отдельные члены организованных преступных группировок", - отметил собеседник агентства.
Как пояснил представитель ГКНБ, из материалов уголовного дела следует, что К.Исаев в сговоре с представителями организованных преступных группировок с целью организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти осуществляли подбор, подкуп и подготовку молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях.
"Установлено, что для привлечения к участию в массовых беспорядках непосредственно К.Исаевым передана крупная сумма денежных средств представителям организованных преступных группировок, а также рассматривалась возможность вооруженного захвата власти и дестабилизации ситуации в стране", - сказал собеседник агентства.
В апреле ГКНБ начал расследование в отношении К.Исаева другого уголовного дела по обвинению в коррупции. По версии следствия, К.Исаев будучи мэром города Токмок (Чуйская область, север Киргизии), пользуясь своим служебным положением, нанес ущерб государству в крупном размере. Дело передано в суд.
К.Исаев является депутатом парламента Киргизии от фракции "Кыргызстан". Был выдвинут кандидатом в президенты от одноименной политической партии. Однако, Центризбирком не зарегистрировал его в качестве кандидата, посчитав недействительными большую часть подписей в его поддержку. После чего политик заявил о поддержке кандидата О.Бабанова, который является лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 12 кандидатов.
Вместе с тем эксперты в Киргизии считают, что основная борьба за голоса избирателей развернется между двумя бывшими премьерами: кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбаем Жээнбековым и самовыдвиженцем и О.Бабановым.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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