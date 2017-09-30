Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0027 RUR   0.0293 GBR   2.2809 TRY   0.4773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.56 Brent   57.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 20° Завтра 13° 20° 3 Окт 11° 17° 4 Окт 11° 15°

СНГ 30.09.2017 22:13

Саакашвили на встрече с одесситами извинился за сорванные реформы, спел гимн Украины и пошел гулять по городу

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в Одессе в субботу провел короткую встречу со сторонниками.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", в общей сложности, бывший грузинский президент общался с одесситами около 20 минут.

За это время он извинился за то, что не смог провести реформы в Одессе, объяснив это создаваемыми из Киева препятствиями, и призвал собравшихся присоединиться к акции в столице 17 октября, чтобы потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Затем М.Саакашвили и пришедшие на встречу с ним люди спели гимн Украины, и политик в окружении сторонников пошел гулять по Одессе.

Как сообщалось, перед началом встречи недалеко от памятника Дюку Ришелье между сторонниками М.Саакашвили и его оппонентами, которые пытались сорвать выступление политика музыкой и оскорблениями, возникла потасовка. Но полиция быстро пресекла конфликт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ОДЕССА, СААКАШВИЛИ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Порошенко отправляет в Одессу на праздники тысячу бойцов украинской нацгвардии Саакашвили намерен направить часть сверхплановых поступлений Одесской таможни на строительство дорог Саакашвили предлагает полностью расформировать милицию Одессы Одесский губернатор Саакашвили снова обещает сделать из региона транспортный хаб Саакашвили хочет легализовать казино в Одессе Порошенко проведет в Одессе совещание по противодействию контрабанде и коррупции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]