Саакашвили на встрече с одесситами извинился за сорванные реформы, спел гимн Украины и пошел гулять по городу

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в Одессе в субботу провел короткую встречу со сторонниками.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", в общей сложности, бывший грузинский президент общался с одесситами около 20 минут.

За это время он извинился за то, что не смог провести реформы в Одессе, объяснив это создаваемыми из Киева препятствиями, и призвал собравшихся присоединиться к акции в столице 17 октября, чтобы потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Затем М.Саакашвили и пришедшие на встречу с ним люди спели гимн Украины, и политик в окружении сторонников пошел гулять по Одессе.

Как сообщалось, перед началом встречи недалеко от памятника Дюку Ришелье между сторонниками М.Саакашвили и его оппонентами, которые пытались сорвать выступление политика музыкой и оскорблениями, возникла потасовка. Но полиция быстро пресекла конфликт.