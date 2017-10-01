Проведение референдума о самоопределении намечено в Каталонии

Власти испанского автономного сообщества Каталония намереваются провести в воскресенье референдум о самоопределении региона, вопреки решению Конституционного суда Испании о его неконституционности.

На голосовании, которое ранее прошло в парламенте Каталонии, за проведение референдума высказались 72 депутата, 11 человек воздержались, "против" не проголосовал никто.

Наравне с одобрением законопроекта о проведении референдума каталонские парламентарии поддержали "закон о юридическом переходе", который в обществе получил наименование "закона о разрыве". Этот нормативный акт, по мнению каталонских властей, призван стать временной конституцией на последующие два месяца в том случае, если большинство участников референдума проголосуют за отделение Каталонии.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в случае если "за" это проголосует большинство его участников.

При этом он отметил: "Если победит "нет", то нам придется отнестись к этому с уважением. Пройдут региональные выборы, жизнь продолжится".

Между тем официальный источник, близкий к правительственным кругам Испании, заявил "Интерфаксу", что референдум об отделении автономного региона Каталония от Испании не состоится.

"Референдума не будет, и мы сможем дать ответ в случае атаки на демократию", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что демократия Испании уже не впервые подвергается нападкам.

"Будут предприняты все действия, чтобы не допустить голосования. То, каким образом - это полицейский вопрос. Все делается для того, чтобы преступления не произошло", - отметил источник.

Ранее правоохранительным органам Испании было предписано тщательно следить за подготовкой каталонских властей к референдуму, а также предпринимать необходимые действия, направленные на его пресечение - в частности, изымать бюллетени и урны для голосования.

В Каталонию были направлены дополнительные силы испанской полиции.

Кроме того, были задержаны 12 представителей руководства Каталонии, а всех алькальдов (глав местных администраций) каталонских населенных пунктов, выделивших места для проведения голосования, юридические власти Испании предписали считать "находящимися под следствием".

Правоохранительные органы изъяли более 10 млн избирательных бюллетеней, после чего глава женералитата - исполнительной власти Каталонии - Карлес Пучдемон через Твиттер проинформировал желающих проголосовать о возможности ввести личные данные и распечатать бюллетень для голосования в интернете. Этот сайт вскоре был заблокирован по решению органов испанского правосудия.

После этого стали появляться "зеркала" этого и других сайтов, посвященных референдуму. Одно из них размещено на карибском острове Невис и зарегистрировано через компанию Петера Сунде - сооснователя портала Pirate Bay.

К настоящему моменту испанские власти закрыли 144 сайта, связанных с референдумом. Кроме того, расследование по фактам клонирования сайтов было открыто в отношении 15 хакеров из Валенсии, Барселоны, Жироны и Таррагоны.

Гражданская гвардия Испании также выступила с утверждением, что за постоянным созданием новых "зеркал" сайтов, посвященных запланированному референдуму о независимости Каталонии, стоят хакеры, использующие интернет-ресурсы России и центральноазиатских республик бывшего СССР.

В то же время официальный источник, близкий к правительственным кругам Испании, сообщил "Интерфаксу", что официальный Мадрид не видит оснований полагать, что в вопросе проведения референдума о независимости Каталонии есть "российский след".

"Было бы ошибкой считать, что в конкретный момент кто-то за кулисами дёргает за ниточки и руководит оркестром. Правительство (Испании - ИФ) так не думает", - сказал источник, комментируя материалы в испанской прессе о якобы "руке Москвы" в предстоящем референдуме.

На фоне действий центральных властей Испании по городам и населенным пунктам Каталонии власти автономного сообщества заявили о намерении вести диалог с Мадридом. "Конечно, мы должны будем учесть результаты референдума, и если воля Каталонии будет заключаться в том, чтобы стать независимым государством, Каталония начнет функционировать как независимое государство", - сказал он.

"Но прежде всего мы хотели бы, чтобы это был процесс, согласованный с Испанией и основанный на диалоге", - подчеркнул К.Пучдемон в интервью французскому телевидению.

На протяжении нескольких недель, предшествовавших референдуму, по городам и населенным пунктам Каталонии проходили массовые акции в его защиту - одними из самых ярких стали выступления студентов и пожарных, которые заявили о готовности обеспечивать порядок в день референдума.

Комментируя развитие событий, представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила в четверг, что ситуация с запланированным референдумом о независимости Каталонии должна развиваться строго в соответствии с законодательством Испании.

"Мы считаем ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании. Полагаем, что развитие событий вокруг каталонского сюжета должно проходить строго в русле действующего испанского законодательства", - сказала она.