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Дальнее зарубежье 01.10.2017 09:23

Трамп на год продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с Россией

Президент США Дональд Трамп продлил на 2018 финансовый год запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную, не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование участия в программах образовательного и культурного обмена официальных лиц или сотрудников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии", - отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится, что решение принято в соответствии с законом о защите жертв торговли людьми от 2000 г.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ОБМЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]