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Дальнее зарубежье 01.10.2017 10:22

Министр здравоохранения США, уличенный в использовании в командировках дорогих частных самолетов, ушел в отставку

Министр здравоохранения США Том Прайс ушел в отставку после того, как стало известно, что он летал в командировки дорогостоящими частными самолетами вместо обычных коммерческих рейсов, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"26 таких полетов экс-министра с начала мая обошлись американскому бюджету в 400 тыс. долларов. Том Прайс извинился перед налогоплательщиками, предложив компенсировать затраченные на его полеты средства", - говорится в сообщении.

Правительственные чиновники, за исключением тех, которые занимаются вопросами национальной безопасности, обязаны летать в командировки обычными коммерческими рейсами, отмечается в сообщении.

Три других члена кабинета президента США Дональда Трампа находятся под пристальным вниманием по той же причине - в связи с использованием ими частных самолетов для полетов в командировки.

В заявлении Белого дома говорится, что Д.Трамп принял отставку Т.Прайса, и что обязанности министра здравоохранения временно будет исполнять бывший заместитель Т.Прайса Дон Райт.

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Тэги: США, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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